Neymar y su otra afición | Fuente: INSTAGRAM NEYMAR

Durante la cuarentena por el nuevo coronavirus, Neymar no solo entrena, juega fútvóley o ve conciertos de sus cantantes favoritos por Internet. No. El delantero del PSG también tiene tiempo para otras aficiones como tocar piano. Sí, así como lo lee.

Neymar aprovechó el sábado para tocar piano. El brasileño eligió la canción "All of Me" de John Legend para tocar algunas notas en instrumento musical que tiene en su casa en Río de Janeiro, donde viene cumpliendo con la cuarentena por el nuevo coronavirus.

Días atrás, a través de su página oficial, Neymar aseguró que "No saber cuándo volveremos a jugar da ansiedad. Echo mucho de menos jugar, competir, el ambiente del club, mis compañeros del PSG...".

Neymar mostró sus habilidades en el piano durante la cuarentena por el coronavirus | Fuente: INSTAGRAM NEYMAR

El jugador de 28 años se encuentra confinado desde marzo en su mansión de Mangaratiba, en el estado de Río de Janeiro, donde sigue un plan de entrenamiento con su preparador físico particular, Ricardo Rosa, con el que trabaja desde hace una década.Con motivo de la cuarentena en Río de Janeiro, así como en la mayoría de los 27 de estados de Brasil, Rosa ha tenido que crear una rutina de ejercicios específica ante esta situación excepcional.

El plan consiste en desayuno, una primera sesión de entrenamiento, descanso y, a lo largo del resto del día, trabajos lúdicos que le obligan a "gastar energía".En algunos casos, las actividades específicas con la pelota y las más generales son dividas en dos periodos, según informaron los asesores.'Rica', como le llama Neymar, manifestó que la mayor dificultad en este periodo ha sido precisamente la incertidumbre sobre el regreso de las competiciones, ante lo cual buscó "una gran variación de métodos, volumen e intensidad" de las actividades.

