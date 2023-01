Neymar: 'Le debo una parte de mi felicidad en PSG a Kylian Mbappé' | Fuente: AFP

Este martes Paris Saint Germain se mide ante Bayern Munich por el pase a semifinales y, sin duda, una de las duplas en ataque genera más expectativa en esta Champions League es la de Neymar Jr y Kylian Mbappé, delanteros del cuadro parisino.

Por su parte, el atacante brasilero habló en conferencia de prensa previo al encuentro y afirmó sentirse cómodo en su actual club y con su compañero en ataque.

“Le debo una gran parte de mi felicidad en el PSG a Mbappé. Él me ha hecho aprender sobre la manera de ser de los franceses. Él me ha explicado la mentalidad francesa. Le debo una gran parte a él de mi adaptación”, sostuvo el ex FC Barcelona.

Asimismo, pasó a elogiar el delantero francés de 22 años: "Desde el principio, me llegó la forma de ser de Mbappé. Kylian es una persona muy contenta y gentil con todo el mundo. Es una gran persona. Es la razón por la que nos entendemos desde el primer día”.

En la misma línea, agregó: “Además, yo he tenido la ocasión de verle entrenar, por supuesto. He podido observar su velocidad, su repertorio de regates, su inteligencia de constatar su humildad para continuar evolucionando. Siempre dije que era nuestro chico de oro. La velocidad sola no tiene nada que decir en él".

