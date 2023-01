Neymar: las duras confesiones de la mujer que lo acusa de violación | Fuente: Twitter

Najila Trinidades es una joven brasileña que conoció a Neymar por Instagram y que tiempo después acabó denunciando al brasileño por abuso sexual. El litigio se mantiene y mientras tanto ella ha dado una entrevista en la que contó cómo es su vida tras esta experiencia.

Pero antes de dar a conocer su testimonio a Record TV, Najila puso algunas condiciones entre ellas que las periodistas sean mujeres y vayan con una cámara pequeña. La entrevista fue monitoreada por su nuevo abogado, Cosme Araújo Santos.

"Me gritan en la calle, me gritan infeliz. Cada uno tiene una versión de lo que pasó. Me juzgan sin conocerme. Parece que ellos lo habrían vivido. Cada uno piensa una cosa, cada uno imagina. Soy tan pequeña, tan golpeada. A veces quiero morir. Es una situación muy difícil", contó la joven que es madre de una niña.

Mientras tanto, Neymar se perdió la Copa América con Brasil por una lesión y en Europa se habla que dejaría el PSG de Francia para volver al Barcelona.

