Neymar publicó un comunicado en su cuenta de Instagram | Fuente: Instagram Neymar

Se quitó un gran peso de encima y no lo puede negar. Neymar afirmó sentirse "aliviado" después de que la Justicia de Sao Paulo archivara la investigación en su contra por una denuncia por violación, aunque dijo que "la cicatriz va a continuar" para recordarle las "cosas malas" que el ser humano es capaz de hacer."Este será un capítulo que jamás olvidaré en mi vida por muchos motivos, principalmente por 'EL DAÑO' causado a mí, a mi familia y a las personas que realmente me conocen", señaló el futbolista del París Saint-Germain en un mensaje publicado en su cuenta de Instagram."Voy a ser sincero y no voy a decir que estoy feliz, pero sí aliviado. La cicatriz va a continuar para recordarme que el ser humano es capaz de hacer cosas buenas, ¡pero también cosas malas!", añadió.Una jueza de Sao Paulo de un tribunal especializado en violencia machista acogió el jueves el pedido de la Fiscalía y determinó el cierre de las investigaciones contra Neymar, iniciadas a partir de una denuncia por violación interpuesta a finales de mayo por una modelo.

DATO El cierre de la investigación no es definitivo ni significa la absolución del futbolista, pues según la Fiscalía, el caso podría reabrirse en cualquier momento, si aparecen nuevas pruebas o evidencias más determinantes.

El Ministerio Público de Sao Paulo siguió la tesis defendida por la Policía Civil y decidió no presentar cargos penales contra Neymar al "no haber pruebas suficientes de lo que fue declarado por la víctima".Neymar dijo que, a partir de este escándalo, que surgió mientras estaba concentrado con la selección brasileña para la Copa América, que luego se perdió por lesión, su "mundo se derrumbó" y cayó "al suelo"."Pero como dice un proverbio jiu-jitsu 'para muchos el suelo es el fin de todo, para nosotros es solo el comienzo'", agregó en su texto.Neymar, de 27 años, espera que éste "sea el comienzo", no solo para él, "sino para todos los que sufrieron ese tipo de falsa acusación y principalmente para toda mujer que es realmente la víctima de este acto"."Mi deseo es que sean fuertes, luchen y consigan todo lo que ustedes merecen. Gracias a Dios por todo, siempre", sentenció. EFE

