Neymar juega su cuarta temporada en el PSG. | Fuente: AFP | Fotógrafo: FRANCK FIFE

Neymar dio un tremendo espectáculo el último martes por la Champions League. Pese a que el PSG cayó 1-0 a manos del Bayern Munich, los parisinos clasificaron a semifinales del torneo y con el delantero brasilero elegido como el mejor del partido.

El atacante Neymar tiene 29 años, pero desde ya planifica su futuro fuera de las canchas. En entrevista con CNews, el también exdelantero del Barcelona habló de su gusto por el póker y que quiere dedicarse a ello de manera profesional cuando cuelgue los botines.

"La verdad que es una de las cosas que más me gusta. Creo que después del fútbol voy a jugar torneos y viajar porque, ahora por mi agenda, no lo he podido hacer. Cuando acabe mi carrera, es una de las cosas que me encantaría hacer", sostuvo Neymar.

Neymar, un aficionado al póker desde hace años

Neymar se ha dejado ver en torneos de póker en Barcelona. | Fuente: Difusión | Fotógrafo: IAN LANGSDON

Asimismo, el también excrack del Santos manifestó que no pierde el tiempo para jugar algunas partidas cuando no está en los terrenos de juego.

"Me veo haciéndolo por mucho tiempo y casi todos los días trato de aprender más. Hay que disfrutar el juego y eso de lo más importante", añadió.

Hay que tener en cuenta que Neymar ha participado de algunos torneos de póker en Barcelona junto a Gerard Piqué cuando jugaron juntos en la tienda azulgrana.

Por otra parte, el club del brasilero jugará ante Manchester City por las semifinales de la Champions League. Los 'citizens' dejaron en el camino al Borussia Dortmund.

