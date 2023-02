Neymar viene siendo dirigido por Thomas Tuchel en el PSG. | Fuente: AFP

Uno de los más contentos con la no partida de Neymar del PSG fue su director técnico Thomas Tuchel. Considerando la capacidad del delantero brasileño para resolver partidos, el estratega alemán dio a conocer su felicidad por este hecho y el jugador ha respondido de buena manera: cuatro goles en cinco duelos jugados en la temporada.

No obstante, en diálogo con el diario inglés 'The Guardian', Thomas Tuchel reveló que le dio un fuerte aviso a Neymar mientras sostenían una charla privada. En ella, el extécnico de Borussia Dortmund le comentó al jugador de 27 años que lo iba a presionar para que rinda en su mejor nivel y lo más complicado para él aún no ha finalizado.

"Neymar tiene un buen corazón. A veces es un poco difícil ver que es buena persona cuando solo lo ves jugar desde afuera, pero sin duda es un buen tipo. No obstante, le dije 'crees que la parte más difícil ha terminado, pero a partir de ahora tienes que lidiar conmigo y te presionaré duro. Lo más difícil está por venir para ti'", dijo.

Estas exigencias parecen haber dado efecto en Neymar teniendo en cuenta sus números en el PSG durante la presente campaña. Sin embargo, para su mala suerte, Thomas Tuchel no podrá contar con él por aproximadamente cuatro semanas producto de una lesión.

