Neymar eligió el once histórico del PSG | Fuente: PSG

En agosto de 2020, PSG cumplió 50 años de vida institucional, pero eso no es impedimento para seguir celebrando. Como parte de esos festejos le pidió a Neymar que elija su once ideal, pero no era uno cualquiera. Tenía que ser el de todos los tiempos, el histórico del equipo parisino.

El delantero brasileño puso manos a la obra y lo hizo. Entre ellos encontramos a Ronaldinho e Ibrahimovic. No se incluyó y tampoco mencionó a Edinson Cavani, quien es el máximo artillero del club parisino con 200 goles.

El once ideal de Neymar incluye a varios compatriotas. Este quedó conformado por Buffon; Dani Alves, Alex, David Luiz, Maxwell; Beckham, Thiago Motta, Nené; Ronaldinho; Weah e Ibrahimovic.

Después de dar los nombres uno por uno, Ney dio sus argumentos de su elección.

Tras cuatro temporadas en Barcelona, Neymar llegó al PSG a mitad del 2017. Con el cuadro parisino ha marcado 51 goles. El brasileño tiene vínculo vigente hasta junio del 2022. La institución quiere renovarle contrato, pero no "rogará" para que lo haga, tal como lo dijo días atrás Leonardo, gerente deportivo del club.

