Neymar y Marta llevan el número '10' en las selecciones de Brasil | Fuente: Instagram

El presidente de Brasil Jair Bolsonaro vuelve a estar en medio de la polémica, aunque esto ahora involucra al fútbol y las dos grandes figuras de las selecciones de fútbol de su país: Neymar y Marta.

Una reciente pregunta del Examen Nacional de Bachillerato comparó los sueldos del futbolista de PSG con el de la capitana del ‘Scratch’ que milita en el Orlando Pride de la liga de Estados Unidos. El salario de ella es de aproximadamente 400 mil dólares al año, mientras que ‘Ney’ percibe en el campeón francés 14.5 millones de dólares.

Marta es la futbolista más importante de la historia del seleccionado femenino de Brasil, registrando hasta la fecha 5 reconocimientos como mejor jugadora del mundo y 103 goles con la 'verdeamarelha'. No obstante, su sueldo es 35 veces menor al de Neymar. De esto no dudó en opinar Bolsonaro.

“Esas preguntas no son de mi gobierno, sino de gobiernos anteriores. Sigue habiendo cuestiones ridículas. Comparar mujeres jugando al fútbol y hombres. ¿Por qué Marta gana menos que Neymar? No es necesario compararlo. El fútbol femenino todavía no es una realidad en Brasil", dijo el mandatario sudamericano.

"Lo que gana Neymar al año no lo ganan todos los equipos de fútbol juntos en Brasil. ¿Cómo le vas a pagar a Marta el mismo salario? A esto se le llama iniciativa privada. La que gana el sueldo, la que muestra a dónde debe ir el mercado. Se hacen preguntas ridículas predicando siempre la igualdad, pero desde abajo", añadió a la polémica Bolsonaro.

El presidente de Brasil otra vez genera cuestionamientos y ahora entre las principales figuras de la actualidad del ‘Scratch’.

