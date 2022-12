Raffaella Santos hermana de Neymar. | Fuente: Twitter

Raffaella Santos, hermana de Neymar, defendió al delantero de la Selección de Brasil y París Saint Germain (PSG) de las críticas luego de conocerse la denuncia en su contra por una supuesta violación.

“Como todo el mundo sabe yo nunca utilizo las redes sociales para mostrar mi opinión, normalmente dejo que el silencio hable por mí. Esta es una situación diferente, para mi familia está siendo muy duro”, declaró Raffaella en un video publicado en Instagram.

En otro momento, la hermana de Neymar le envió un duro mensaje a Najila Trindade, la modelo brasileña que lo acusa de violación. “Espero que puedas dormir por las noches y que tu conciencia pueda estar tranquila. No te deseo el mal, no te deseo lo mismo. Espero que Dios te perdone, de corazón, y que consigas encontrar la paz después de todo lo que has hecho”, agregó.

Además calificó de “horrible” lo que está viviendo Neymar tras la polémica. “Todo el mundo que conoce a mi hermano sabe que nunca haría eso. Mi hermano es de las personas que más me protegen en el mundo. Quien tiene un hermano, lo sabe... Es horrible”.

Por el momento, 'Ney' se encuentra enfocado a los entrenamientos de la Selección de Brasil rumbo a la Copa América.

