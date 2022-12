Neymar delantero brasileño del PSG. | Fuente: AFP

A pocas horas del cierre del libro de mercado de fichajes, París Saint Germain (PSG) dio a conocer que Barcelona debe pagar 300 millones de euros para contratar al brasileño Neymar, señaló Le Parisien

La información indica que el presidente del PSG, Nasser Al Khelaifi, habló con los capitanes del equipo y señaló que la única posibilidad de salida de Neymar es si recaudan dicha cifra millonaria.

"Si, Neymar puede irse, pero solo si llega una oferta enorme: 300 millones", habría señalado Al-Khelaifi, que prácticamente sentencia los deseos de Barcelona por llevarse al crack brasileño de 27 años.

También se señaló que la primera oferta de Barcelona por Neymar fue una cierta cantidad de dinero y el brasileño Coutinho. Sin embargo, la propuesta azulgrana fue considerada como "insuficiente” para el campeón francés.

De esta manera, el medio francés concluye que Neymar seguirá en el PSG. “El PSG sabía desde hace mucho que el Barça no tenía el dinero suficiente. El precio que fijó París no lo podía pagar ningún club. Es la historia de un traspaso que no se podía hacer”, se lee en el artículo.

Al Khelaifi presidente del PSG. | Fuente: AFP

