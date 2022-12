Neymar anotó 23 goles con el PSG durante la última temporada en todas las competiciones. | Fuente: AFP

El posible retorno de Neymar al Barcelona fue uno de los principales temas en el último periodo de transferencias. No obstante, tras varios intentos por sellar el regreso del delantero brasileño, el club culé no tuvo éxito en la operación y, por su lado, el futbolista se resignó a continuar en el PSG pese a querer cambiar de aires.

Si bien los hinchas del Barcelona esperaban el regreso de Neymar podía darse en el próximo libro de pases en enero, Josep María Bartomeu descartó esa posibilidad. En una entrevista con los diarios Sport, Mundo Deportivo y L'Esportiu, el mandamás de la institución culé aseguró que la incorporación del brasileño no entra en la planificación del primer mes del siguiente año.

"Neymar no entra en la planificación de enero. Nosotros no llegamos a las pretensiones del PSG, pero tampoco es cierto que ofrecimos jugadores al club. Ellos eran los que nos pedían futbolistas. Hicimos todo lo posible para ficharlo e, incluso, me consta que él le pidió a su equipo que solo negocie con nosotros. El fichaje no iba a ser fácil a nivel económico ni social", dijo.

De esta forma, Neymar seguirá en el PSG por lo menos una temporada más. 'Ney' ya ha dejado en claro que su intención es regresar al Barcelona, cosa que podría darse recién a mediados del próximo año.

