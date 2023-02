Neymar tiene contrato en el PSG hasta mediados de 2022. | Fuente: AFP | Fotógrafo: FRANCK FIFE

En medio de los rumores al Barcelona. Neymar, delantero y crack del PSG, quiere demostrar que la Champions League es su gran objetivo y antes de la ida de las semifinales contra Manchester City dejó claro que el resto de los asuntos son secundarios.Pendiente de la renovación de su contrato, que expira en junio de 2022, Neymar compareció ante los medios para afirmar que ni su futuro, ni el Balón de Oro ni ninguna otra cosa tiene ahora más peso en su mente que reinar en Europa. Llegó procedente del Barcelona en 2017."Quiero ayudar al equipo a llegar a la final (...) El año pasado llegamos a la final por vez primera y ahora tenemos que dar un paso más. Tenemos confianza. Vamos a darlo todo", señaló Neymar, quien es el jugador más caro de todos los tiempos.

El popular 'Ney' mostró respeto por el City, pero aseguró que el PSG ha crecido desde que hace cuatro años llegó y que ahora los rivales los miran de otra manera."Cuando se refieren al PSG lo hacen como uno de los cinco o seis mejores equipos del mundo. El equipo se ha ganado el respeto que merece", señaló.Neymar esquivó las preguntas sobre la renovación de su contrato, aunque admitió contactos con la directiva: "No es momento de hablar de eso, todavía me quedan dos años aquí. Me siento bien aquí, voy a seguir dando el máximo. Puede que esta sea mi mejor temporada aquí", sostuvo.

"Cuando llegué a París hace cuatro años dije que mi prioridad era ganar la Liga de Campeones. Llegamos a la final el año pasado. Eso demuestra que progresamos. Estamos en una buena dinámica, el ambiente es bueno, pero tenemos que seguir trabajando", añadió el exBarcelona. (EFE)

