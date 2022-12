Luis Suárez y Neymar compartieron vestuario en el Barcelona desde el año 2014 hasta el 2017. | Fuente: EFE

Uno de los principales temas de conversación durante el último periodo de transferencias fue el posible regreso de Neymar al Barcelona. Tras manifestar su deseo de querer dejar el PSG, el atacante nacido en Sao Paulo intentó por todas las vías sellar su retorno a la institución blaugrana. No obstante, el equipo en no pudo llegar a un acuerdo con el cuadro parisino y el brasileño se resignó a quedarse en Francia.

Días después del fin de este asunto, Luis Suárez conversó con Fox Sports y afirmó que Neymar hizo todo lo que estaba a su alcance para volver al Barcelona. Incluso, sacando provecho que estaba hablando del delantero de 27 años, reveló que el chat que comparten con Lionel Messi ha estado más activo recientemente.

"Cuando Neymar se quería ir, le hablé en su momento y le dije que mejor que en Barcelona no iba a estar en otro lado. Al final eligió irse al PSG, pero ahora hizo todo lo posible para volver. En el chat con él y Lionel Messi últimamente no se hablaba, aunque ahora se conversa un poco más. No obstante, sabiendo todas las situaciones complicadas que vivió en este último tiempo, respetamos su espacio y tiempo", dijo.

Luis Suárez viene recuperándose de una lesión en la pierna derecha que sufrió en la derrota por 1-0 del Barcelona frente al Athletic de Bilbao. De no haber ningún inconveniente, volverá en las canchas en el duelo contra Valencia por la Liga Santander.

