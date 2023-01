Neymar. | Fuente: EFE

Vicente del Bosque, exentrenador de Real Madrid, envió un 'dardo' a Neymar. Para el español de 69 años, el brasileño de París Saint Germain (PSG) no es un buen ejemplo, pese que es uno de los mejores futbolistas del mundo.

"Es un chico dificilillo. Para mí no es un buen ejemplo. Y que conste que para mí es buenísimo como jugador. Si me pides que te diga los cinco mejores del mundo, él sale seguro en mi lista", declaró.

Del Bosque hizo hincapié que Neymar simula faltas cuando juega en el PSG y en la Selección de Brasil. "Pero en el campo intenta engañar, finge mucho". Además recordó su salida de Barcelona. "Y además, cómo se fue del Barcelona...".

Ante la consulta de la posible vuelta de 'Ney' a Barcelona por pedido de los jugadores, el también exentrenador de la Selección de España sostuvo: "Pero son los clubs los que deben decidir a quién fichan y a quién no. No se debe hacer caso a lo que digan los jugadores, para eso ya hay directores deportivos y secretarios técnicos. Es muy difícil que un futbolista hable mal de otro futbolista que ha sido su compañero. No recuerdo casi ninguno que lo haya hecho", finalizó.

L'Equipe informó en las últimas horas que Neymar se mantendrá en el PSG pese al interés de Barcelona debido a la crisis económica ocasionada por el coronavirus.

Te sugerimos leer