"Recibí millones de amenazas y tuve miedo". Estas palabras le pertenecen a Álvaro González, quien contó el infiermo que vivió tras ser acusado de racista por Neymar durante el clásico francés entre PSG y Olympique de Marsella hace tres semanas. El defensa español contó que no la pasó nada bien y que temió lo peor.

“Cuando aterrizamos en Marsella me empezaron a llegar mensajes de WhatsApp, recibí más de dos millones de mensajes con todo tipo de amenazas, incluso en otros idiomas. Nunca vi algo parecido. Me mandaron las fotos de los coches que utilizábamos y que iban a venir a mi casa a matarme o mensajes como algún día también saldrán a la luz que son los de mis padres en la tienda en la que ellos trabajan, que los iban a ir a buscar para matarlos”, reveló Álvaro González a Dragoon Sport Brands.

El defensa español no ocultó que sintió tras las amenazas que recibió él y sus padres. "Sí, sí he tenido miedo. Nunca me había pasado esto, pasar de una persona pública a una persona privada y a todo lo más cercano alrededor como puede ser la familia es muy complicado. Al día siguiente mis padres ya estaban en Marsella".

Hasta tuvo insomnio. "No dormí esa noche porque la ola de Neymar es muy grande y creo que él no sabe la repercusión que tiene. Enfrentarme a él me iba a dar publicidad pero iba a salir perdiendo", indicó.

El zaguero no entiende qué pasó con Neymar. "Quiero entender que mal entendió unas palabras en un momento complicado del partido. Fue un partido caliente. Ojalá haya sido un malentendido y no otra cosa”

Álvaro González contó que se planteó dejar el Marsella a raíz de este incidente, pero recibió el apoyo del club. "Me planteé dejar el club. Es imposible que un racista viva aquí en esta ciudad, es imposible. Le dije al míster y al presidente que si no se creía en mi palabra prefería irme”, reveló.

