Juanfran, exdefensa de Atlético de Madrid, recordó sus enfrentamientos contra el brasileño Neymar en los duelos entre el equipo 'colchonero' y Barcelona en LaLiga. Consideró que el ahora crack de París Saint Germain (PSG) es uno de los jugadores más "insoportables" que ha enfrentado en su carrera.

"¿El qué más me tocó las narices? Neymar. Fuera de campo me han dicho que es buen chaval, pero dentro del campo, insoportable. Él era de provocarte con y sin balón. Pero yo tampoco era un santo", señaló el lateral del Sao Paulo de Brasil.

Juanfran, además, se refirió sobre el duelo entre Atlético de Madrid y Barcelona que decidirá el destino del campeonato español. "Nosotros queremos a Griezmann. Nos hubiese gustado que fuese nuestro estandarte, pero no fue así. Ahora prefiero que le vayan mejor las cosas a Luis Suárez", agregó en entrevista con el programa español 'El Larguero'.

Sobre el sistema de Diego 'Cholo' Simeone anotó que "me ha sorprendido el cambio de sistema del míster, creo que nos ha venido bien. Ha dejado desubicados a los demás equipos".

El exjugador de la Selección de España de 36 años dejó en claro que aún no piensa retirarse del fútbol. "Me queda gasolina. El tema es que me ilusione gastar esa gasolina. Van saliendo proyectos y estoy formándome para estar algún día en alguna dirección deportiva".

Juanfran inició su carrera en el Real Madrid, pero luego militó en el Espanyol, Osasuna y en Atlético de Madrid jugó del 2010 a 2019.

