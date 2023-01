Neymar celebra tras darle la victoria a PSG en la Liga de Francia | Fuente: AFP or licensors | Fotógrafo: MARTIN BUREAU

Las pifias e insultos, que recibió durante su reaparición en PSG, hicieron que la celebración de Neymar pase a un segundo plano. El delantero brasileño marcó el gol -de chalaca- en la victoria del PSG ante Racing de Estrasburgo.

Tras celebrar con sus compañeros, Neymar no solo buscó la pelota para ponerse debajo de la camiseta, sino también se llevó el dedo a la boca. No piensen que 'Ney' será padre nuevamente. No. Esa celebración estuvo dedicada al nacimiento de Valentim, hermano de su hijo Davi Lucca.

Pese a que nunca se casaron, Neymar y Carol Dantas, madre de Davi Lucca, mantienen una excelente relación. Ella, actualmente, está casada con un empresario brasileño y fruto de su matrimonio nació -el último sábado- su segundo hijo.

Neymar no dejó pasar la ocasión no solo de homenajear al Valentim en el campo, sino también escribió en su cuenta de Instagram. "Mucha salud, Valentim".

Tras reaparecer en la Ligue 1 de Francia, Neymar ahora se alista para jugar este miércoles la Champions League. PSG se enfrenta en la primera fecha a Real Madrid por el grupo A.

