Todo lo que se habla sobre Neymar en la prensa europea podría estar ocasionando molestias en el vestuario del PSG. El volante del elenco parisino, Julian Draxler, manifestó en 'Le Figaro' que, más allá de no estar descontento a nivel personal por las informaciones que salen a la luz sobre el atacante brasileño, dejó en claro que eso podría generar algunos sinsabores en el camerino.

"Los rumores sobre Neymar no me molestan a nivel personal, el tema es que pueden causar descontento dentro del vestuario. Creo que a nadie le gustaría leer lo que están publicando. Es una superestrella y se entiende que es un jugador muy importante para nosotros, pero el PSG no es solo él. Estamos ansiosos por ver qué pasará con su futuro", dijo.

El futuro de Neymar en el PSG sigue sin estar claro, pues a pesar del deseo de parte del futbolista de dejar el club aún no ha llegado ninguna propuesta oficial por él. Leonardo, el director deportivo de la institución francesa, ha señalado que no habría ningún problema en vender al atacante brasileño si es que reciben una oferta que sea conveniente para todas las partes.

