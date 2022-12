Arranca las eliminatorias para el Mundial de Catar 2022 | Fuente: Twitter

Este jueves arrancó el camino para el Mundial Qatar 2022. Pese a que faltan poco más de tres años, la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) inició sus eliminatorias mundialistas con las selecciones peor ubicadas en el ranking FIFA. ¿El primer partido? Bután vs. Guam, un duelo que acabó con triunfo de los locales por 1-0.

El partido por la primera ronda de eliminatorias se jugó en el Estadio Changlimithang de la ciudad de Timbu. Bután logró un triunfo gracias a Tshering Dorji, quien marcó a los 35 minutos. Ambas selecciones tendrán que medirse en un partido de vuelta pactado para el próximo martes.

Otros partidos que también se disputaron en esta jornada fueron el Mongolia vs Brunei; Macao vs. Sri Lanka; Laos vs. Bangladesh y Camboya vs. Pakistán. Para la segunda ronda se sumarán el resto de las selecciones de la AFC.

Cabe mencionar que las primeras dos fases de esta clasificación mundialista serán a su vez las primeras dos rondas de la clasificación para la Copa Asiática 2023. Son 456 selecciones las que integran la Confederación Asiática de Fútbol.

