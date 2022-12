El Mundial de Clubes tiene como vigente campeón al Liverpool de Jürgen Klopp. | Fuente: AFP

FIFA, en un primer momento, tenía pactado la celebración del Mundial de Clubes 2020 del 10 al 20 de diciembre. Sin embargo, la pandemia a causa del coronavirus hizo que el máximo ente del fútbol mundial tenga que replantarse una nueva fecha para el evento.

Este martes y a poco del inicio de la fecha 4 de las Eliminatorias Qatar 2022 para Conmebol, FIFA confirmó la nueva fecha para el Mundial de Clubes 2020. Ahora, se llevará a cabo del 1 al 11 de febrero de 2021. Así lo indicó a través de un comunicado.

"El Mundial de Clubes 2020 se ha visto afectado por las repercusiones de la pandemia en los campeonatos continentales de clubes (...) La introducción de estrictos protocolos de vuelta al fútbol ha facilitado la reanudación de los citados campeonatos; el último de ellos concluirá a finales de enero de 2021", sostiene.

El Mundial de Clubes 2020 y el COVID-19:

Además, remarca que se tomarán todas las medidas necesarias y protocolos para salvaguardar la salud de todos los involucrados en el torneo. FIFA no quiere dejar cabos sueltos en medio de la propagación del COVID-19.

Por último, se dio cuenta que Costa Rica será el país organizador de la Copa Mundial Femenina Sub 20 2022, en tanto que India será la encargada de llevar a cabo a la perfección la Copa Mundial Femenina Sub 17 2022. Los torneos no paran para la FIFA.

