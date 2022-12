Monterrey arribó esta mañana a Qatar para jugar el Mundial de Clubes | Fuente: @Rayados

Cargados de ilusiones. Los Rayados de Monterrey del fútbol mexicano arribaron, este lunes, a Doha para participar en el Mundial de Clubes, en el que debutarán el 14 de diciembre en cuartos de final.

Pese al largo viaje, el plantel de los Rayados de Monterrey llegó de buen ánimo e ilusionados en debutar con triunfo ante el ganador entre el Al Saad catarí y el Hienghène Sport de Nueva Caledonia.

"Vamos llenos de ilusiones, con la expectativa de hacer algo histórico", señaló el entrenador argentino Antonio Mohamed. Los Rayados de Monterrey clasificaron al Mundial de Clubes la final del torneo Apertura 2019.

DATO Los clubes mexicanos participan en el Mundial de Clubes de la FIFA desde la primera edición, en Brasil 2000, en la que el Necaxa terminó tercero al vencer al Real Madrid.Después también terminaron en tercer lugar el Monterrey en el 2012 y el Pachuca en el 2017.

De salir adelante en su primer encuentro, los mexicanos jugarán en semifinales ante Liverpool, ganador de la Liga de Campeones de Europa este año y favorito para disputar la final ante Flamengo, vencedor de la Copa Libertadores."Siempre he soñado con lo más grande, a todos en algún momento nos dijeron que no podíamos ser lo que somos, por qué no soñar que podemos ganarle a un equipo de la UEFA", dijo el defensa Miguel Layún en referencia al Liverpool.Monterrey suma cuatro títulos en el fútbol mexicano y aunque no gana uno desde el 2010 es el monarca de la Liga de Campeones de la Concacaf, lo que le da el derecho de disputar el Mundial de Clubes.

Los Rayados, que jugaron el Mundial de clubes tres años consecutivos entre 2011 y 2013, ganaron el tercer lugar en el 2012 y ahora confían en por lo menos igualar esa posición ya que llegan en un momento de elevada forma deportiva luego de eliminar al Necaxa en las semifinales del Apertura.Entre las figuras principales del equipo están el portero Marcelo Barovero y los defensas Nicolás Sánchez y Leonel Vangioni, todos argentinos; el lateral colombiano John Stefan Medina, los locales Jesús Gallardo, Miguel Layún y César Montes y el paraguayo Celso Ortiz.A ellos se suma un grupo de atacantes en el que están el argentino Rogelio Funes Mori, argentino, el holandés Vincent Janssen, el colombiano Carlos Pabón y el mexicano Rodolfo Pizarro. EFE

