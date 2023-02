México vs. Panamá se enfrentan por la Liga de Naciones Concacaf. | Fuente: EFE

México venció 3-1 a Panamá en su segundo encuentro por el grupo B de la Liga de Naciones Concacaf. El partido se jugó en el Estadio Azteca de la capital mexicana, donde el 'Tri' sumó su segundos tres puntos en el torneo.

El primer gol del encuentro lo marcó Roberto Alvarado al minuto 27. El jugador del Cruz azul remató al arco rival y anotó un golazo. El empate lo puso Carlos Salcedo, quien trató de evitar un disparo de los panameños y terminó en autogol al minuto 38.

El segundo de los 'Aztecas' lo marcó José Juan Macías a los 75 minutos. El mexicano recibió el balón en el área chica de los panameños, levantó la cabeza y no dudó en patear al arco de Luis Mejía para poner el segundo del 'Tri'. El tercero lo marcó Rodolfo Pizarro en el minuto 90+1, sellando la victoria de los dueños de casa.

México se impuso ante Panamá en la cuarta fecha de la Liga de Naciones Concacaf. El 'Tri' disputará el partido de vuelta con los centroamericanos el 15 de noviembre por la quinta jornada del torneo.

México vs. Panamá: alineaciones confirmadas

México: Raúl Gudiño; Néstor Araujo, Carlos Salcedo, Alan Mozo, Carlos Rodríguez, Roberto Alvarado, Héctor Herrera, Cristian Calderón, Erick Aguirre, Rodolfo Pizarro, Hirving Lozano.

Panamá: Luis Mejía; Francisco Palacios, Azmahar Ariano, Fidel Escobar, Román Torres, Rolando Botello, José Rodríguez, Adalberto Carrasquilla, Gabriel Torres, Édgar Bárcenas, Aníbal Godoy.

Estadio: Azteca de la ciudad de México

México vs. Panamá se enfrentan por la Liga de Naciones Concacaf. | Fuente: FEPAFUT - Twitter

LA PREVIA

México vs. Panamá disputará el encuentro por la cuarta fecha del grupo B de la Liga de Naciones de la Concacaf. El encuentro será este martes 15 de octubre a las 8:30 p.m. (hora peruana, mexicana y panameña) en el Estadio Azteca. El encuentro se podrá ver a través de TUDN y también podrás seguir todas las incidencias en la web de RPP Noticias.

En el enfrentamiento, el cuadro visitante no podrá contar con su jugador principal, el atcante de Universitario de Deportes Alberto Quintero, quien ha sido una pieza fundamental para el funcionamiento de su selección.

El 'Tri' llega de golear 5-1 a Bermudas en la fecha anterior. Con goles de Uriel Antuna, Hirving Lozano, Héctor Herrera y un doblete de José Juan Macías, México se llevó su primera victoria en el campeonato de la Concacaf.

Por su parte, Panamá no juega un encuentro desde la fecha 2 de la Liga de Naciones. El conjunto centroamericano cayó 2-0 ante la propia Bermudas el 8 de septiembre. Con un doblete de Nahki Wells a los 22 y 61 minutos, los panameños no pudieron obtener los tres puntos. El volante de Universitario de Deportes, Alberto Quintero, no fue convocado debido a una lesión.

México vs. Panamá: alineaciones probables

México: Rodolfo Cota; Jorge Sánchez Ramos, Néstor Araujo, Carlos Salcedo, Cristian Calderón; Carlos Rodríguez, Héctor Herrera, Sebastián Córdova, Uriel Antuna, Hirving Lozano; José Juan Macías.

Panamá: José Calderón; Michael Murillo, Adolfo Machado, Harold Cummings, Erick Davis; Armando Cooper, Rolando Botello, Adalberto Carrasquilla, Édgar Bárcenas; Gabriel Torres, Rolando Blackburn.

