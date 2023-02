Barcelona ya está en los cuartos de final de la Copa del Rey. | Fuente: EFE | Fotógrafo: Kiko Huesca

Pasó algunos apuros. Barcelona tembló, pero pudo remontar y ganar 2-1 en su visita al Rayo Vallecano, de la segunda división española, para meterse este miércoles en los cuartos de final de la Copa del Rey, donde también estará Sevilla.

Fran García abrió el marcador para el Rayo Vallecano (63'), pero Lionel Messi igualó rematando en boca de gol (69') y Frenkie de Jong puso el 2-1 (80') que metió al Barcelona en cuartos de final de Copa.

Barcelona sufrió para imponerse al Rayo en estos octavos de final, el día de la vuelta de Leo Messi a la competición tras cumplir dos partidos de sanción por su expulsión en la Supercopa de España.

Los dirigidos por el director técnico neerlandés Ronald Koeman tuvieron que acabar recurriendo a sus pesos pesados para imponerse a un valiente elenco 'rayista'. Los locales salieron con el plan claro de presionar arriba la salida del balón del Barça.

El equipo azulgrana dominó, pero volvió a adolecer de pegada, pese a sus numerosas llegadas, topándose con la buena actuación del portero Stole Dimitrievski y los palos. (AFP)

Rayo Vallecano: Stole Dimitrievski; Francisco García, Iván Martos, Esteban Saveljich, Alejandro Catena, Mario Hernández; Yacine Qasmi, Santiago Comesaña, Jonathan Montiel, Andrés Martín, Óscar Trejo.

Barcelona: Neto; Óscar Mingueza, Ronaldo Araujo, Clement Lenglet, Junior Firpo; Riqui Puig, Sergio Busquets, Frenkie de Jong, Trincao; Antoine Griezmann, Lionel Messi.

PREVIA

Con la presencia de Leo Messi, que ha cumplido los dos partidos de sanción y está en la lista de convocados y recuperado de sus molestias musculares, el Barcelona se juega su futuro copero en Vallecas, donde el técnico Ronald Koeman debe decidir qué aspiraciones tiene su equipo en esta competición.Pese al mal cuerpo que le dejó tras la final de la Supercopa, Messi puede extraer algunas conclusiones positivas de aquella derrota y de su ausencia en el equipo por la expulsión, ya que se habrá recuperado de sus problemas musculares y ha visto cómo su equipo sigue adelante en la Copa y ha sumado una nueva victoria en la Liga, aunque con muchas dudas en su juego.No hay dudas en la alineación de Neto en la portería. En el eje central, Umtiti, que ya jugó en Elche, podría continuar, mientras que Junior Firpo podría aliviar de minutos a Alba.Con Sergio Busquets, seguro en el once, ya que descansará ante el Athletic por acumulación de amarillas, Pjanic podría darle descanso a Frenkie de Jong, uno de los jugadores más en forma del equipo azulgrana, y Trincao, si Koeman decide darle un poco de pausa a Dembélé, podría tener sus primeros minutos como titular.En cualquier caso, Koeman no parece que vaya a reservar a muchos de sus titulares en una competición en la que Atlético de Madrid y Real Madrid ya se han quedado fuera.

Con Advíncula

Enfrente estará el Rayo Vallecano, que buscará la sorpresa tras caer estrepitosamente frente al Mallorca la última jornada y frenar sus opciones de ascenso directo al caer ante un rival directo.El equipo madrileño, que se había ilusionado con la Copa tras acceder a octavos de final, no ve con buenos ojos su eliminatoria frente al Barcelona puesto que el objetivo era no renunciar a ella y contra el conjunto catalán ven reducidas sus opciones.El Rayo afrontará el partido bastante mermado de efectivos, puesto que tiene varias bajas por coronavirus a las que se añade un jugador fundamental en el once de Iraola, el central uruguayo Emiliano Velázquez, al que sustituirá Esteban Saveljich.Barcelona y Rayo se han enfrentado en diecinueve ocasiones -18 de Liga y una de Copa del Rey- en el estadio de Vallecas, con un balance de diez victorias para el equipo catalán, que no pierde en el coliseo franjirrojo desde 2002. Ese año, el Rayo consiguió algo que nunca había logrado, ganarle dos veces.

