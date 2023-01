Mauro Icardi | Wanda Nara reveló detalles de su vida íntima: 'Cuando pierde, ni me quiere ver' | Fuente: Twitter

Un de las razones para que Mauro Icardi deje el Inter de Milán era la tensa relación que tenía con el técnico Antonio Conte, quien opinó sobre la vida sexual de sus jugadores y hasta les dio un consejo. Wanda Nara, pareja del jugador, se animó a dar su descargo sobre ello.

Y es que el técnico italiano había dicho que "durante las competiciones, las relaciones sexuales no deben durar demasiado y los futbolistas deben hacer el menos esfuerzo posible". Todo esto con el fin de evitar lesiones.

Wanda Nara fue consultada sobre esto en el medio 'CR4' de Italia y contó lo siguiente: "No sabría qué decir: debería probarlo antes del juego, pero Mauro es muy profesional y no hace nada antes de jugar. Sólo después del partido y si salió bien, porque si luego salió mal ni siquier me queire ver", contó la modelo argentina.

La también empresaria del jugador confirmó que su esposo pasa por un buen momento en el PSG de Francia. "Él está muy bien allí y marcando goles. Lo único que me interesa es su felicidad, y en el PSG está muy feliz", sentenció.

Mauro Icardi se ha convertido en titular indiscutible en el PSG | Fuente: Twitter

