Cristiano Ronaldo ha ganado 5 premios del Balón de Oro.

El entrenador italiano Maurizio Sarri llegó para la presente temporada a Juventus con la misión encomendada que pueda guiarlos a la obtención de la Champions League y mantener la hegemonía ‘bianconera’ en Italia. Para ello, no solo debe lidiar con las dificultades de todos los partidos, sino también con los egos en un plantel donde abundan las figuras y más si una de ellas es la de Cristiano Ronaldo.

Sarri reconoce lo fundamental que puede resultar el portugués, por lo que no ha escatimado en elogios hacia él. “Me gustaría ayudar a Cristiano a ganar su sexto Balón de Oro porque me molesta un poco que otro jugador tenga más que él”, dijo en rueda de prensa tras la victoria por 4-0 ante Udinese, donde no participó CR7.

“Pienso en él y es un objetivo tanto mío como de todo el equipo. Queremos ayudarle, es un objetivo que merece”, agregó.

Cristiano Ronaldo es el poseedor de cinco premios por el Balón de Oro, siendo superado por Lionel Messi que, en 2019, ganó su sexto reconocimiento, siendo así el primer jugador en la historia en lograr esa cantidad.

Messi ha recibido el premio en los años 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 y 2019 mientras que Ronaldo lo hizo en 2008, 2013, 2014, 2016 y 2017.

