Ivan Juric se pronunció sobre los supuestos insultos racistas a Mario Balotelli. | Fuente: Prensa Hellas Verona/EFE

Mario Balotelli fue uno de los focos de atención de la prensa europea esta mañana al ser víctima de cánticos racistas en la derrota por 2-1 del Brescia ante el Hellas Verona por la Serie A. Producto de ello, el delantero italiano tiró un balón hacia la tribuna y estuvo a punto de dejar el campo como forma de protesta.

Sin embargo, con toda la consideración que tuvo este hecho protagonizado por Mario Balotelli en las redes sociales, el técnico del Hellas Verona, Ivan Juric, salió a negar en una entrevista con Sky Sports que sus fanáticos hayan lanzado insultos de tinte racista contra el atacante nacido en Palermo.

"Hoy no hubo ningún tipo de racismo, solo fueron algunos silbidos a un gran jugador como Mario Balotelli. No sé por qué reaccionó de esa manera, lo único que voy a decir es que lo de los insultos racistas es una mentira. Lo habría denunciado si hubiera pasado, más allá de que lo hayan hecho nuestros propios hinchas. Después, cuando anotó el gol del empate, los fanáticos lo provocaron y ese no es nuestro problema", dijo.

Con este resultado, el Hellas Verona trepó al noveno casillero de la Serie A con quince unidades. Mientras tanto, el Brescia de Mario Balotelli se mantiene en zona de descenso al quedarse en el casillero número 18 con siete puntos.

