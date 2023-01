Marcus Thuram le escupió en la cara al defensa Stefan Posch. | Fuente: EFE | Fotógrafo: SASCHA STEINBACH

El fin de semana pasado se dio un lamentable hecho que trajo consigo no solo una dura sanción, sino también críticas de todas partes. Y es que Marcus Thuram, delantero del Borussia Mönchengladbach, le escupió en la cara a Stefan Posch, uno de sus rivales, en pleno partido ante el Hoffenheim por la Bundesliga 2020.

También, este asunto trajo cola entre la familia del jugador. Lilian Thuram, padre de Marcus y excampeón del Mundial Francia 1998 con la selección francesa, habló para RCI y en la conversación dio cuenta de lo duró que le cayó ver las imágenes de su hijo al escupir a un contrincante.

"Es totalmente comprensible todo lo que sale en los medios. Estaba viendo el partido y quedé en shock. Incluso me pregunté si realmente era mi hijo", fue lo que sostuvo el padre de Thuram. No podía creer lo que observó en el choque entre el Mönchengladbach y Hoffenheim.

Marcus Thuram, en el ojo de la tormenta

Es más, no todo quedó allí porque brindó detalles de la conversación que mantuvo con su hijo. "Me dijo 'Papá: No quiero que la gente piense que soy capaz de escupir a alguien a propósito. No tiene sentido. Fue una calentura del momento'.", fue lp que añadió el hoy exfutbolista.

Por su acto, Marcus Thuram recibió el pasado lunes una suspensión de seis partidos, cinco de ellos de cumplimiento efectivo, a causa del escupitajo hacia Stefan Posch. Asimismo, la dirigencia del Borussia Mönchemgladbach lo sancionó con un mes sin recibir sueldo.

