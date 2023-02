Presidente de Leeds: 'A veces he tenido que pelear con Marcelo Bielsa'. | Fuente: AFP

Tras ascender a la Premier League, Marcelo Bielsa se ha convertido en uno de los personajes más queridos por los hinchas de Leeds United. Al respecto, el presidente del club, reveló cómo ha sido su relación con el 'Loco' y su forma de trabajar.

"No es fácil trabajar con Marcelo Bielsa, a quien considero un entrenador extraordinario", sostuvo el italiano Andrea Radrizzani, dueño del conjunto inglés.

Incluso sostuvo algunos rasgos en la forma de trabajo del estratega argentino y contó que algunas veces ha tenido algunos desencuentros con él.

"Bielsa es un hombre particular, con reglas estrictas. Meticuloso, filósiofo, gran conocedor del fútbol. No es fácil trabajar con él. A veces he tenido que pelear porque para mí el club es lo primero, pero es un entrenador extraordinario", afirmó el dirigente en diálogo con Corriere della Sera.

Como se recuera, Marcelo Bielsa ascendió a Leeds United a la Premier League tras 16 años de haberse mantenido en la Championship, segunda división del fútbol inglés.

Te sugerimos leer