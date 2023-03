'Juro que me daba miedo entrenar con Marcelo Bielsa', dice histórico delantero mexicano | Fuente: Twitter

Hace unas semanas Marcelo Bielsa era noticia en Inglaterra luego de conseguir el ascenso a la Premier League con el Leeds United, sin embargo, el técnico argentino todavía sigue dando de que hablar. Y es que en una entrevisa, el histórico exdelantero mexicano Jared Borgetti contó detalles de lo que es ser dirigido por el popular 'Loco', a quien el mismo asegura, haberle tenido miedo.

"Llegar a Primera y que mi primer DT haya sido Marcelo Bielsa, con todas sus exigencias... Juro que me daba miedo entrenar con él, porque lo que exigía, para un joven era muy duro y nunca lo dejabas conforme. Era complicado porque no sabías si lo estabas haciendo bien o qué estaba haciendo mal. Por ahí hacías todo bien y en una que te equivocabas parecía que habías hecho todo mal. Uno tiene que aprender a saber callarse, mejor dicho saber qué momento debe hablar. No siempre tenés que responder ante un cuestionamiento”, reconoció el exjugador en diálogo con 'Soy Deportes'.

Además, también aseguro sentirse afortunado de que Marcelo Bielsa lo haya hecho debutar en el fúbol y que le haya enseñado sus secretos. "Siento un privilegio muy grande que Marcelo Bielsa me haya hecho debutar, porque me enseñó no solamente a disfrutar el fútbol, sino también a verlo con otros ojos. Me enseñó a analizarlo y a entender por qué un equipo puede ser mejor que otro”, dijo Borgetti.

Jared Borgetti durante sus inicios con el Atlas de México. | Fuente: Twitter

