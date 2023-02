Bruno Fernandes celebra con sus compañeros tras convertir de penal en Manchester United y FC Copenhagen | Fuente: EFE

Manchester United necesitó de la prórroga para eliminar (1-0) al Copenhague este lunes en cuartos de final de la Europa League, a partido único y en una sede neutral, en Colonia.

Un penal convertido por el portugués Bruno Fernandes permitió a los Red Devils clasificarse. Jugarán por un puesto en la final con el Wolverhampton o el Sevilla, que se enfrentan el martes en cuartos.

El técnico del United Ole Gunnar Solskjaer entró en el partido con todo su arsenal ofensivo: Bruno Fernandes, Paul Pogba, Mason Greenwood, Anthony Martial y Marcus Rashford.

A pesar de dominar claramente -14 tiros entre los tres palos por ninguno del equipo danés al final de los 90 minutos-, el United comprendió el porqué su rival solo había concedido 11 goles en 16 partidos europeos esta temporada.

Trabajador y en ocasiones revoltoso en su animación ofensiva, el equipo inglés se vio privado por el VAR de un penal en el minuto 21 debido a un fuera de juego de Harry Maguire. En el tiempo adicional de la primera parte Greenwood anotó un gol de disparo cruzado que le fue anulado, de nuevo tras consulta al VAR, por fuera de juego.

Manchester United vs. Copenhague por la Europa League

Los palos también participaron de la fiesta, el izquierdo en un disparo de Greenwood (57) y el derecho ante Bruno Fernandes (62).

¿Y qué decir de la prestación del arquero Kalle Johnsson, que completó la velada con 13 paradas? Fue el mayor número para un portero en la Europa League desde 2009.

Se mostró especialmente inspirado en dos tiros de Martial, uno desde 22 metros que se iba a la escuadra (84) y otro raso (93).

Pero unos segundos más tarde el propio Martial fue empujado por Andreas Bjelland y el árbitro francés Clément Turpin señaló penal, el 21º para el United este curso, un récord en las cinco grandes ligas europeas.

Fernandes no lo desaprovechó e inscribió su séptimo gol desde el punto fatídico, en siete intentos desde que llegara a mitad de temporada procedente del Sporting Lisboa, para dar la victoria al United en el 95.

Un triunfo merecido, pero que el United podría pagar al haber jugado 30 minutos adicionales, tras una temporada larga y extenuante, con un esprint final de partidos inédito.

Manchester United vs. Copenhagen, EN DIRECTO: alineaciones confirmadas

Manchester United: S. Romero; Wan-Bissaka, Bailly, Maguire, Williams, Pogba, Fred, Greenwood, B. Fernandes, Rashford, Martial.

Copenhagen: Johnsson, Varela, Nelsson, Bjelland, Boilesen; Pep Biel, Stage, Zeca; Daramy, Wind, Falk

Manchester United vs. Copenhague, EN DIRECTO: minuto a minuto

Manchester United vs.

LA PREVIA

Así llega Manchester United

Los reds, uno de los favoritos a ganar la Liga Europa junto al Sevilla y el Inter, peleará por alcanzar las semifinales ante un novato como el Copenhague, que disputará por primera vez en su historia los cuartos de final de la competición con la intención de dar la sorpresa.

La localidad alemana de Colonia acogerá una eliminatoria atípica a un solo partido sin público y a puerta cerrada. Son los nuevos tiempos del fútbol provocados por el coronavirus a los que también se apuntan los cuartos de final de la Liga Europa, cuyo final se acerca después de meses de retraso por culpa de la pandemia.Hasta el momento, el techo del Copenhague en la Liga Europa eran los octavos de final. Llegó a ellos en el curso 2016/17 y el Ajax se encargó de acabar con la aventura de un equipo que ahora sueña con eliminar al Manchester United para convertirse en uno de los cuatro mejores equipos de la segunda competición continental.Enfrente tendrá a un rival con hambre de títulos y que está haciendo un final de curso excelente. El United consiguió remontar posiciones en la reanudación de la Premier League en la vuelta al fútbol y acabó en una digna tercera plaza, mientras que sólo ha perdido un encuentro desde el regreso al fútbol: la final de la FA Cup contra el Chelsea.Ese es el único tropiezo en los doce partidos que ha disputado el Manchester United en la etapa post confinamiento. Con la vuelta de la mejor versión del francés Paul Pogba y con la inyección creativa aportada por el portugués Bruno Fernandes, los hombres de Ole Gunnar Solskjaer intentarán aplicar la lógica para acercarse a una final que ya ganaron en 2017.Ese es el único título de la Liga Europa que luce en las vitrinas de Old Trafford y Solskjaer no quiere perder la oportunidad de conseguir el primero en cuenta particular en las filas del club británico, al que llegó en 2018.

Manchester United vs. Copenhague: alineaciones probables

Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Williams; Pogba, Matic; Greenwood, Fernandes, Rashford; Martial.Copenhague: Johnsson; Varela, Nelsson, Bjelland, Boilesen; Mudrazija, Zeca; Biel, Wind, Jensen; Kaufmann.

