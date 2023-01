'Van Gaal es una de las peores personas que he conocido', dice lateral brasileño | Fuente: El País

Rafael Da Silva vivió una etapa muy irregular durante su permanencia en el Manchester United, donde coincidió con el riguroso técnico holandés Louis Van Gaal. En una reciente entrevista, el brasileño dio detalles de la relación que tenía con el entrenador, a quien señaló como una de las peores personas que ha conocido.

"Cuando me dijeron que iba a ser el entrenador me llamaron muchos amigos. No me lo podía creer, ya que me dijeron que no le gustaban los brasileños. Me dijeron: ‘lo primero que hará es sacarte'. En realidad fue lo segundo porque el primer día no me habló. En el segundo día me dijo que me podía ir. Ni siquiera había entrenado y ya me dijo eso. No me lo podía creer”, señaló a The Athletic el hoy jugador del Istanbul Basaksehir turco.

Sin embargo, Rafael asegura que hizo todo lo posible por ganarse un lugar en el equipo. "Intenté luchar por mi sitio. Estuve un año con él. Fue tan, tan difícil. Es una de las peores personas con las que he trabajado”, expresó el brasileño sobre Van Gaal.

Pero ahí no quedó todo porque también habló sobre cómo era Van Gaal como persona. “No le importaba cómo era la gente, solo quería pensar en sí mismo. ‘Soy así, me respetas y haces lo que quiero’. Así habla él. Los jugadores se cansan de esto. No es necesario que hable todo el tiempo”, finalizó Rafael.

Van Gaal y Rafael coincidieron en el Manchester United. | Fuente: Twitter

