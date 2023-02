Manchester United | Ed Woodward: 'Existe el mito que ficho jugadores mirando YouTube....es falso' | Fuente: Twitter

En diálogo con el medio 'United We Stand', el vicepresidente del Manchester United, Ed Woodward señaló que el no tiene ninguna injerencia al momento de contratar jugadores y que son los entrenadores quienes tienen siempre la última palabra.

"No me involucro en los fichajes como la gente piensa que lo hago. Existe el mito de que miro Youtube y elijo a los jugadores. No es verdad. Tener ojo para los jugadores es un arte. No tengo interés en hacer eso", señaló el directivo de los 'Red Devils'.

Además, Woodward reconoció que últimamente el club no ha sido del todo eficiente con el reclutamientom de jóvenes promesas. "El reclutamiendo no ha sido el mejor en los últimos años. Ahora sabemos quienes son nuestros mejores ojeadores y la idea es reclutar en un entorno cerrado, en lugar de escuchar a la prensa o agente", finalizó.

Ed Woodward es vicepresidente ejecutivo del Manchester United | Fuente: Twitter

