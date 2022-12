'En el United se burlaban de mi auto. Vino Rooney y me regaló su Lamborghini' | Fuente: Twitter

El delantero Carlos Tévez sigue disfrutando de sus últimos partidos a nivel profesional con la camiseta de Boca Juniors y mientras tanto ha dado una entrevista a TyC Sports en la que repasó su experiencia por el Manchester United de Inglaterra, donde jugó entre 2007 y 2009.

"Empecé a tener buena relación con Wayne Rooney. Yo me identificaba mucho con él por el lugar donde salió, que era una zona baja de Liverpool. Siempre peleaba la pelota como si fuera la última, jugaba como yo", dijo el popular 'Apache'.

Sin embargo, Carlos Tévez contaría algo que iba más allá del fútbol. Dio un ejemplo de lo humilde y sencillo que podría ser Wayne Rooney. "En los entrenamientos del United todos aparecen con un Ferrari o un Lamborghini, hasta el más malo tiene uno. Yo iba con el Audi que te da el club y se reían de mí. Me cargaban con sus comentarios como si fuera con un Fiat600. Entonces ese loco de Rooney fue y me dio su Lamborghini. Me lo regaló", contó el argentino.

'En el United se burlaban de mi auto. Vino Rooney y me regaló su Lamborghini' | Fuente: Twitter

Te sugerimos leer