Manchester City recibe a Wolves por la Premier League | Fuente: AFP | Fotógrafo: OLI SCARFF

Manchester City vs. Wolverhampton se enfrentaron en uno de los partidos más importantes de la octava fecha de la Premier League. El cuadro visitante dio la sorpresa de la jornada y venció a los citizen con dos goles de su atacante Adama Traoré.

En un primer tiempo con algunas situaciones de gol por ambos bandos, Manchester City no pudo concretar sus llegadas al arco rival, ya que sus delanteros no estuvieron finos. El rival no fue protagonista, pero pudo defenderse de mejor manera y evitó que le hagan gol.

La segunda etapa se vivió con más intensidad debido a los constantes ataques de los dirigidos por Pep Guardiola, incluso fueron superiores en la posesión de balón. Sin embargo, el fútbol no conoce de méritos, por ello, fueron suficientes dos claros ataques de la visita para que concreten su victoria. El atacante español, Adama Traoré, se encargó de anotar los goles a los 80 y 94 minutos.

De esta manera Manchester City perdió la oportunidad de acercarse al puntero del campeonato Liverpool, y así sumó su segunda derrota en el campeonato inglés. Por su lado, Wolverhampton sumó 10 puntos y ascendieron a la casilla once por encima de Manchester United.

Manchester City recibirá al Wolverhampton por la octava fecha de la Premier League. | Fuente: RPP

Manchester City vs. Wolverhampton será uno de los partidos más importantes de la octava fecha de la Premier League. El elenco 'citizen' y los dirigidos por Nuno Espirito Santo chocarán este domingo 6 de octubre a las 8:00 de la mañana (hora peruana) en el Etihad Stadium. La contienda será televisada por la señal de ESPN.

Por un lado, el Manchester City no quiere perderle el paso al Liverpool en la lucha por el liderazgo de la Premier League y por ello espera no tener mayores dificultades para llevarse los tres puntos frente al Wolverhampton. El cuadro de Pep Guardiola viene de derrotar 2-0 al Dinamo Zagreb por Champions League y en estos momentos acumulan cinco triunfos consecutivos.

Mientras tanto, tras ser el equipo revelación de la Premier League la última temporada, el Wolverhampton ha tenido un mal inicio de torneo que lo ha llevado a sumar tan solo siete puntos en las primeras 7 jornadas. Sin embargo, la escuadra de los 'Lobos' no conoce de derrotas hace cuatro encuentros y espera seguir por ese camino ante el siempre favorito Manchester City.

