Gabriel Jesus llegó al Manchester City en el año 2016 proveniente del Palmeiras. | Fuente: AFP

Un tiro de Gabriel Jesus al minuto 91 batió la valla de Hugo Lloris y le permitió al Manchester City ponerse en ventaja por 3-2 ante el Tottenham. Al final de un duelo muy luchado por la Premier League, el delantero brasileño le estaba dando el triunfo a su equipo luego de convertir ese tanto pero poco después se dio con una sorpresa no muy grata: el VAR lo iba a terminar anulando.

Previo al remate de Gabriel Jesus, un centro de córner de Kevin de Bruyne chocó en el brazo izquierdo de Aymeric Laporte. Después de ese contacto de parte del defensor del Manchester City, el atacante brasileño pudo controlar el esférico y enviar un tiro cruzado hacia el pórtico de Tottenham. Los responsables del VAR se percataron de esa acción y le informaron sobre ella lo antes posible al árbitro Michael Oliver.

Así fue que, luego de revisar la jugada un par de veces, el referí decidió no convalidar el gol de Gabriel Jesus. De esa manera, dejó al Manchester City sin los tres puntos en la segunda fecha de la Premier League y le dio la posibilidad al Tottenham de llevarse un punto en el Etihad Stadium.

Sin embargo, esta no es la primera vez que el VAR perjudica al Manchester City. En la última edición de la Champions League, le anuló un gol al cuadro 'citizen' en los cuartos de final frente al mismo Tottenham, lo que no le permitió pasar de fase. Asimismo, los antecedentes de Gabriel Jesus con este sistema no son los mejores: en la final de la Copa América 2019 empujó un monitor tras ser expulsado.

Te sugerimos leer