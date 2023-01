Manchester City vs. Port Vale se enfrentan por la Tercera Ronda de la FA Cup. | Fuente: EFE

Manchester City, rival del Real Madrid en los octavos de final de la Champions League, acabó con el sueño del modesto Port Vale, de la cuarta categoría del fútbol inglés, al que superó por 4-1 en la tercera ronda de la Copa (FA Cup), mientras que Wolverhampton y Manchester United tendrán que jugar un desempate en Old Trafford tras el 0-0 entre ambos.El conjunto que dirige el español Pep Guardiola, defensor del título, no lo tuvo, no obstante, del todo fácil. Los animosos pupilos de John Askey llegaron incluso a igualar con un tanto de Tom Pope (m.25) la diana inicial del ucraniano Oleksandr Zinchenko (m.19).Pero apareció el argentino Sergio 'Kun' Agüero para devolver el mando al City (m.42), que ya no lo abandonaría. El jovencísimo Taylor Harwood-Bellis, de 17 años, finiquitó el partido del Ettihad Stadium, que cerró el ya más consagrado Phil Foden con el cuarto a los 76 minutos.Guardiola, pese a la diferencia de categoría, formó un once de garantías, con Claudio Bravo; Joao Cancelo, John Stones, Taylor Harwood-Bellis, Angeliño; David Silva, Ilkay Gundogan (Thomas Doyle, m.78), Oleksandr Zindhenko; Bernardo Silva (Riyad Mahrez, m.77), Phil Foden y Sergio 'Kun' Agüero.

(Con información de EFE)

LA PREVIA

EN VIVO EN DIRECTO Manchester City vs. Port Vale se verán las caras por la Tercera Ronda de la FA Cup. El partido será este sábado 4 de enero a las 12:30 p.m. (hora peruana) en el Estadio Ciudad de Manchester. El encuentro se podrá ver a través de la señal de ESPN 2.

Los 'Citizens' llegan de vencer 2-1 al Everton en la última fecha de la Premier League. Los goles del Manchester City fueron un doblete de Gabriel Jesus (51' y 58'), mientras que el descuento para los visitantes lo puso Richarlison (71').

Por su parte, Port Vale llega de empatar 2-2 con el Macclesfield en la League Two. Los goles de 'The Valiants' los marcaron David Worrall (18') y David Amoo (62'), mientras que los tantos para los visitantes los marcaron Jay Harris (56') y Joe Ironside (57').

Manchester City vs. Port Vale: alineaciones probables

Manchester City: Claudio Bravo; Rodrigo Hernández, Fernandinho, Eric García; João Cancelo, Kevin De Bruyne, İlkay Gündoğan, Benjamin Mendy, Phil Foden; Riyad Mahrez, Gabriel Jesus.

Port Vale: Scott Brown; James Gibbons, Leon Legge, Nathan Smith, Cristian Montaño; Jake Taylor, Luke Joyce, Scott Burgess, David Amoo, David Worrall; Richie Bennett.

Estadio: Ciudad de Manchester.

