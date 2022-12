Luke Shaw celebra con sus compañeros tras anotar el segundo gol del Manchester United ante el Manchester City. | Fuente: AFP | Fotógrafo: PETER POWELL

Tuvo que ser el vecino, el máximo rival, el que cercenara la histórica racha del Manchester City. En 21 paró el Manchester United la cuenta de victorias del conjunto de Pep Guardiola, asaltando el Etihad Stadium (0-2) y dándose una pequeña esperanza en la lucha por la Premier League.Los de Guardiola caen antes de poder igualar los 22 triunfos consecutivos del Real Madrid de Carlo Ancelotti, los 23 del Bayern de Múnich de la temporada pasada y parte de esta, y las 26 del Ajax de Amsterdam de principios de los 70.Y es que no pudo empezar peor el derbi para el Manchester City y a los dos minutos de partido ya iba por detrás en el marcador. De una forma extravagante además, porque no es la norma general que un delantero centro cometa un penalti en el primer minuto de juego y menos en jugada corrida, no a balón parado.Pero Gabriel Jesús bajó a ayudar en defensa y pisó por detrás y en el área a Anthony Martial. Cayó el francés y su tocayo, Anthony Taylor, señaló el punto de penalti. Bruno Fernandes anotó su décima pena máxima de la temporada.Estuvo cerca de pararlo Ederson, que tocó la pelota en su viaje a las redes, pero el United se adelantó y dejó 88 minutos por delante al Manchester City para intentar demostrar que es un equipo que también sabe rehacerse de los reveses.

Manchester City 0-2 Manchester United : así fue el gol de Shaw | Fuente: ESPN

Manchester City intentó igualar

Se desperezó el City tras el descanso y rozó el empate con un disparo de Rodri con el interior al larguero, pero fue el United el que mostró el colmillo. Henderson sacó de puerta, se la entregó a Luke Shaw, que arrancó desde su campo, tiró una pared con Rashford en la frontal y definió por abajo logrando su primer gol en la Premier League fuera de casa.El palo para el City fue tremendo, porque para buscar su última derrota hay que irse hasta el 21 de noviembre y en casa hasta el 27 de septiembre. No logró recuperarse el equipo de Guardiola del golpe anímico y aunque intentó recortar distancias nunca llegó a estar cerca de la remontada.Aun así, el City tiene la liga a tiro y aventaja en once puntos al United, que se aúpa a la segunda posición pasando al Leicester City. A falta de doce jornadas para el final de la competición, el City pierde una batalla 22 partidos después, pero la guerra la tiene casi ganada. (EFE)

Manchester City vs. Manchester United: alineaciones confirmadas

Manchester City: Ederson; Oleksandr Zinchenko; John Stones, Rúben Dias, Joao Cancelo; Kevin de Bruyne, Rodrigo, Ilkay Guindogan; Raheem Sterling, Riyad Mahrez; Gabriel Jesús.

Manchester United: Dean Henderson; Aaron Wan-Bissaka, Víctor Lindelof, Harry Maguire, Luke Shaw; Scott McTominay, Fred, Daniel James, Bruno Fernandes, Marcus Rashford; Anthony Martial.

Manchester City vs. Manchester United: MINUTO A MINUTO

LA PREVIA

Lanzado hacia la reconquista de la Premier League, el Manchester City (1º) recibe al Manchester United (2º) el domingo en un derbi convertido en un primer 'match ball' para el líder, que cuenta con 14 puntos de ventaja sobre su primer perseguidor cuando restan 11 jornadas por disputarse.

Campeón en 2018 y 2019, desposeído del título en 2020 por el Liverpool, los Citizens se han convertido en una apisonadora en los últimos meses, con una racha de 21 duelos ganados de manera consecutiva -en todas las competiciones-, la tercera mejor histórica en las cinco grandes ligas europeas, tras los 23 del Bayern de Múnich en 2020 y los 22 del Real Madrid en 2014.

Y sus rivales son incapaces de seguirles el ritmo, como se demostró esta semana, con United y Leicester dejándose empates el miércoles ante Crystal Palace (0-0) y Burnley (1-1) respectivamente.

Fue el tercer 0-0 consecutivo para los Red Devils, por lo que se antoja complicado que inicien una heroica remontada en el Etihad Stadium ante un City imparable.

Manchester City vs. Manchester United

Manchester City vs. Manchester United: horarios en el mundo

11:30 horas - Perú, Ecuador, Colombia, Estados Unidos (Miami)

12:30 horas - Venezuela, Bolivia

13:30 horas - Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay, Brasil

16:30 horas - Reino Unido

17:30 horas - España, Alemania, Italia, Francia

