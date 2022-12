Angeliño solo disputó 11 partidos en Manchester City | Fuente: AFP

RB Leipzig se mentaliza en poder remontar su llave de octavos de final de la Champions League ante Liverpool (0-2), aunque el español Angeliño, futbolista del cuadro germano, tiene en mente todavía su paso por el Manchester City.

Antes de recalar en su actual escuadra, pasó por los ‘citizens’, aunque apenas jugando 11 partidos oficiales en el equipo principal. Para el extremo, el motivo de ello es Pep Guardiola, a quien criticó por no darle “confianza” y lo comparó con lo que vive en el presente con Julian Nagelsmann en Leipzig.

"Hay una gran diferencia entre los dos entrenadores. Uno me dio confianza y me dejó jugar, el otro no. Se necesita ser valiente y Julian lo es", declaró a los medios el futbolista, recientemente fichado por el equipo alemán después de haber sido cedido por los ingleses.

Angeliño, de 24 años, manifestó tener malos recuerdos de su paso por el Manchester City, donde estuvo a las órdenes de Guardiola.

"Me mató. La confianza lo es todo y me juzgaron después de dos partidos de prueba", comentó.

Pese a que el defensa español sigue siendo oficialmente jugador del City, el club alemán hizo efectiva su opción de compra a mediados de febrero. El jugador firmó un contrato hasta 2025 y el traspaso se cifró en unos 20 millones de euros.

NUESTROS PODCAST

Estudios en Sudáfrica probaron que la vacuna contra la Covid-19 de Novavax no es eficaz contra la variante del virus descubierto en dicho país. ¿Todas las vacunas desarrolladas han presentado los mismos resultados?

Te sugerimos leer