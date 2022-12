Crack del City y su drama con Call of Duty: 'No podía seguir en una habitación oscura jugando por seis horas' | Fuente: Twitter

Raheem Sterling, jugador del Manchester City, contó en una entrevista cómo es que estuvo mucho tiempo jugando al videojuego Call of Duty durante el confinamiento y cómo esto lo llevó a sentirse mal psicológicamente.

"Al principio fue raro y luego me senté y pensé que no podía seguir así, que no podía estar en una habitación oscura jugando al Call of Duty durante seis o siete horas, me puse un horario. Me sentí perdido las primeras semanas pero luego se pasó. Ahora no puedo esperar para salir ahí fuera", dijo el delantero inglés de 25 años.

Raheem Sterling, que tuvo una charla virtual con la futbolista estadounidense Megan Rapinoe, contó que harán falta varias sesiones de entrenamiento antes de volver a la competición en la Premier League.

"No puedes volver a con una o dos semanas de entrenamientos. Necesitas cuatro o cinco semanas completas, especialmente si vas a volver a la competición, donde literalmente te pagan por ganar. Necesitas una preparación, no puedes saltar al campo directamente", señaló.

Call of Duty es un videojuego de shooter reconocido a nivel mundial. | Fuente: Twitter

