Presidente de LaLiga responde a Pep Guardiola: 'El City estará en Champions porque el TAS hizo las cosas mal'. | Fuente: AFP

El último lunes se dio a conocer que el TAS (Tribunal de Arbitraje Deportivo) anunció que revocaba la sanción que le impuso la UEFA a Manchester City, con lo que el conjunto inglés podía competir de torneos europeos en las temporadas 2020-21 y 2021-22.

Tras darse la noticia, Pep Guardiola se dirigió a quienes criticaban esta decisión y afirmó: "Los clubes que nos acusaron deberían pedirnos perdón. Jamás nos amparó la presunción de inocencia", manifestó en referencia a la sanción por aparente Fair Play Financiero.

Al respecto, este miércoles, Javier Tebas, presidente de LaLiga, le respondió al técnico catalán duramente, asegurando que la decisión tomada por el TAS no fue la correcta.

"Yo creo que el City estará en la Champions la temporada que viene no porque haya hecho las cosas bien, sino porque el TAS hizo las cosas mal. De hecho, el TAS les ha sancionado 10 millones de euros y eso no se da porque están una Coca Cola y llegó y los sancionó", afirmó Tebas en diálogo con ESPN.

Asimismo, retó a la entidad arbitral y al conjunto inglés a que se muestren los papeles por los que se revocó la sanción: "Por lo que he podido leer en la prensa es porque no colaboraron con la UEFA. ¿Eso por qué es? ¿Ha escondido documentación el City? Ya me gustaría ver la resolución final, si se puede".

"Igual que todavía no hemos podido leer la resolución final del PSG, del TAS, que ha pasado mucho tiempo y todavía no se ha podido leer. El día que la lea le diré lo que estoy convencido a Guardiola, que no ha hecho bien el Manchester City", afirmó el presidente de LaLiga.

