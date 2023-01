Pep Guardiola no se quedó callado y llamó envidioso al presidente del campeonato español | Fuente: AFP

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, tachó a Javier Tebas, presidente de LaLiga Española de "envidioso" después de que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) indultase al City.Tebas criticó al TAS y aseguró que no estuvo a la altura, además de apuntar que hay que revisar qué organismos deciden en estos temas.Guardiola respondió, al ser preguntado por estas palabras en rueda de prensa, y afirmó que Tebas tiene que tener "envidia" de la liga y el fútbol inglés."Quizás la próxima vez le tengamos que preguntar a él a qué organismo ir o a qué jueces acudir", dijo."Debería concentrarse en LaLiga. Señor Tebas, la próxima temporada estaremos en la Liga de Campeones porque lo que hicimos, lo hicimos bien", añadió.Este lunes el TAS indultó al Manchester City y levantó la sanción de dos años sin jugar en Europa que le impuso la UEFA en febrero.

Pero el presidente del campeonato español no es el único que criticó la decisión del TAS. El portugués José Mourinho, técnico del Tottenham Hotspur, calificó la decisión del Tribunal de Arbitraje Deportivo de no sancionar al Manchester City, como una "desgracia" y un desastre"."Sé que para ellos es fácil pagar ese dinero, pero aun así. Si eres culpable, te tienen que echar de la competición. No soy nadie para saber si son culpables o no. Mis críticas van para la decisión", apuntó Mourinho.

