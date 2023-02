Liverpool vs. Manchester United se enfrentan por la fecha 9 de la Premier League. | Fuente: AFP

El Liverpool se dejó los primeros puntos de la temporada (1-1) en Old Trafford ante el Manchester United (13º), este domingo en la novena jornada de la Premie League, resultado que permite al Manchester City (2º) recortar su diferencia y situarse a seis unidades.

Los 'citizens, que defienden título, habían cumplido el sábado con su triunfo 2-0 ante el Crystal Palace (6º).

En el único partido de este domingo, Marcus Rashford adelantó a los locales en el minuto 36 y otro internacional inglés, Adam Lallana, que entró en la segunda parte, igualó en el 85.

Los 'Reds', que contaban por triunfos sus ocho partidos anteriores, en una racha en la Premier League de 17 victorias consecutivas contando las de la temporada pasada, se toparon con una versión mejorada del United, hasta ahora decepcionante en el primer tramo de la temporada.

El Liverpool acudió a Old Trafford sin la tercera pata de su famoso ataque, el egipcio Mohamed Salah, con un problema en el tobillo desde antes de la tregua internacional. Sí estuvieron Roberto Firmino y Sadio Mané, acompañados por el belga Divock Origi, que no aprovechó su oportunidad.

(Con información de AFP)

Liverpool vs. Manchester United: alineaciones confirmadas

Liverpool: Alisson; Trent Alexander-Arnold, Matip, Virgil van Dijk, Andrew Robertson; Georginio Wijnaldum, Fabinho Tavares, Henderson; Sadio Mané, Origi, Roberto Firmino.

Manchester United: David de Gea; Diogo Dalot, Axel Tuanzebe, Harry Maguire, Ashley Young; Scott McTominay, Fred, Andreas Pereira, Mctominay, Daniel James; Marcus Rashford.

Estadio: Old Trafford.

LA PREVIA

Liverpool vs. Manchester United se verán las caras en la novena fecha de la Premier League. El encuentro será este domingo 20 de octubre a las 10:30 a.m. (hora peruana) en el Estadio Old Trafford. El partido se podrá ver a través de ESPN y también podrás seguir todas las incidencias por la web de RPP Noticias.

Liverpool llega de vencer 2-1 a Leicester City en un emocionante encuentro en Anfield. Los 'Reds' iniciaron ganando con el gol de Sadio Mané a los 40 minutos, pero James Maddison se encargó de empatar el encuentro al minuto 80. James Milner le dio la victoria a los locales al ejecutar un penal al minuto 90+5.

Por su parte, Manchester United llega de caer 1-0 ante Newcastle en St. James' Park. Los visitantes mantuvieron el empate hasta el minuto 72, cuando Matthew Longstaff marcó el único tanto del encuentro por la fecha 8 de la Premier League.

Liverpool vs. Manchester United: alineaciones probables

Liverpool: Adrián; Trent Alexander-Arnold, Dejan Lovren, Virgil van Dijk, Andrew Robertson; Georginio Wijnaldum, Fabinho Tavares, James Milner; Sadio Mané, Mohamed Salah, Roberto Firmino.

Manchester United: David de Gea; Diogo Dalot, Axel Tuanzebe, Harry Maguire, Ashley Young; Scott McTominay, Fred, Andreas Pereira, Juan Mata, Daniel James; Marcus Rashford.

Estadio: Old Trafford.

