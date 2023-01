Raheem Sterling celebra con Kevin De Bruyne durante el Manchester City vs. Livepool | Fuente: EFE

Liverpool no pudo sacarle lustre a su estrenado título de la Premier League. Manchester City goleó 4-0 a los 'reds' en el Etihad Stadium por la fecha 32 del la Liga Inglesa.

La goleada de los de Pep Guardiola llega días después de que el Liverpool conquistase el título liguero y frena sus ambiciones de arrebatar el récord de los cien puntos en la Premier a los 'Sky Blues'.Kevin de Bruyne, Raheem Sterling y Phil Foden desmenuzaron a una temerosa defensa del Liverpool y provocaron una de las derrotas más duras en lo que va de temporada para los de Jürgen Klopp.Fuera la resaca de los festejos o las ganas que le tienen al Liverpool por haberle quitado la corona de campeón, el City engulló a los 'Reds' en una primera parte coral en la que, pese a la superioridad celeste, el Liverpool tuvo ocasiones para poner otro resultado en el marcador.A poco de dar comienzo el partido, Salah tuvo un disparo peligroso desde la frontal y en una jugada posterior en la que el egipcio cortó hacia el interior sacó un tiro raso que se estrelló en el palo.A partir de esas dos ocasiones, el City cogió el mando y se aprovechó de un nervioso Joe Gomez en la zaga del Liverpool. El central inglés cometió un aparatoso penalti sobre Sterling al minuto 24 que transformó desde los once metros De Bruyne.Minutos después, una pérdida de Georginio Wijnaldum en el medio la convirtió en le City en la transición ofensiva perfecta. David Silva filtró para Gabriel Jesús, el brasileño aguantó la bola, la abrió para Foden y el joven mediapunta se la dejó a Sterling para que este, tras un quiebre al primer toque, le colara la pelota a Alisson.Y Foden aún tendría otro momento de gloria antes del descanso. El heredero de Silva tiró una pared preciosa con De Bruyne al borde del área, desarboló a la defensa del Liverpool, y definió por arriba.En las transiciones ofensivas el City reventó al Liverpool y en una segunda parte sosa, De Bruyne pilló a la defensa adelantada, puso un pase entre tres jugadores y Sterling, dentro del área, quebró a Robertson y la mandó para dentro con la zurda.La goleada sirve para reconfortar al City tras el título de liga perdido y acomoda a los de Guardiola en la segunda plaza, con once puntos de ventaja sobre el Leicester City, tercero.

.

90+ 7' Terminó el partido. Manchester City 4-0 Liverpool

90+6' ANULADO. Se cobra mano de Phil Foden.

90+5' ¡GOOOOOOL DEL MANCHESTER CITY! Se revisa el VAR.

90 +1'. Tarjeta amarilla para Jordan Henderson por falta contra Rodrigo.

90' Disparo de Mohamed Salah desde el centro del área, pero el balón es rechazado fuera del campo.

87' Tiro de esquina a favor del Liverpool. El balón lo despeja sin problemas el Manchester City.

81' Kevin de Bruyne se pierde el quinto del Manchester City. Saca un remate cruzado por encima de Alisson, que estaba adelantado. El balón se va fuera del campo.

76' Disparo de Salah. El arquero del Manchester City atento se queda con el balón.

74' Cambio en Liverpool. Ingresó Neco Williams por Trent Alexander-Arnold.

73' Cambio en Manchester City. Ingresó João Cancelo por Kyle Walker.

69' Phil Foden (Manchester City) remate de cabeza desde el centro del área.

65' ¡GOOOOOL DEL MANCHESTER CITY! Jugada combinada entre De Bruyne y Sterling, quien remata cruzado, pero Alex Oxlade-Chamberlain lo mete en su propio arco.

62' Cambios en Liverpool. Ingresó Divock Origi y Naby Keita por Roberto Firmino y Georginio Wijnaldum, respectivamente.

61' Kevin De Bruyne remata desde fuera del área, pero el balón se va fuera del campo.

58' Cambio en Manchester City. Ingresó Riyad Mahrez por Gabriel Jesus.

57' Ejecuta la falta de Trent Alexander-Arnold, pero el balón logra despejar el arquero del Manchester.

56' Tarjeta amarilla Kyle Walker por falta contra Sadio Mané

56' Tiro libre a favor del Liverpool. Falta contra Sadio Mané.

54' Buena reacción de Allison tras disparo de Kevin de Bruyne.

50' Uffffffffff se salvó Liverpool. Disparo de Phil Foden

* Empezó el segundo tiempo.

Raheem Sterling celebra con Rodrigo la victoria del Manchester City ante Liverpool | Fuente: EFE

.

Terminó el primer tiempo. Manchester City 3-0 Liverpool.

45' ¡GOOOOOL DEL MANCHESTER CITY! Anotó Phil Foden remata cruzado dentro del área y vence a Alisson.

41' Tarjeta amarilla para Benjamin Mendy.

34' ¡GOOOOOL DEL MANCHESTER CITY! Anotó Sterling.

31' Tiro libre a favor del Liverpool. El balón rebota en la barrera.

29' Se la perdió Gabriel Jesús. Remate en al área, pero se va fuera.

27' Vuelven a la cancha otra vez.

25' Hay rehidratación.

24' ¡GOOOOL DEL MANCHESTER CITY! Anotó Kevin De Bruyne, de penal.

23' Falta de Gómez contra Sterling. Hay agarrón constante del jugador del Liverpool. El árbitro cobra la pena máxima.

22' Tiro libre a favor del Manchester City.

19' Tremendo disparo cruzado de Salah, que choca en el palo derecho del arquero de Manchester City. Mané agarra el rebote, pero no logra pegarle bien.

11' Sadio Mané remató de cabeza, pero el balón se pierde fuera del campo.

10' Kevin De Bruyne remata al área, pero el balón es rechazado.

5' Doble atajada del arquero del Manchester City. Disparos de Firmino y Salah.

2' Posición adelantada del anchester City. Gabriel Jesus estaba en posición adelantada tras pase de Benjamin Mendy.

* Empezó el partido entre Manchester City vs Liverpool

Antes del inicio del partido, Manchester City le hizo el pasillo al Liverpool, que coronó campeón de la Premier League.

Manchester City hizo el tradicional pasillo al Liverpool, que se coronó campeón de la Premier League | Fuente: Liverpool

Manchester City vs, Liverpool: alineaciones confirmadas

Manchester City: Ederson; Walker, García, Laporte, Mendy, Rodrigo, Gundogan, De Bruyne, Foden, Jesús, Sterling.

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Gómez, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Henderson, Wijnaldum, Mané, Salah, Firmino.

Así van las apuestas: Manchester City vs, Liverpool

Casa de apuestas Manchester City Empate Liverpool Doradobet 1.94 3.95 3.85 Betsson 1.94 3.95 3.80 Inkabet 1.95 3.80 3.70 ApuestaTotal 1.93 3.89 3.83 Betfase 1.94 3.95 3.80

MANCHESTER CITY VS. LIVERPOOL | Fuente: EFE

LA PREVIA

Este es el primer partido que sostendrá Liverpool después de coronarse campeón de la liga inglesa tras treinta años de espera. El equipo de Jürgen Klopp visitará al Manchester City, cuyo técnico ha confirmado que su club hará el pasillo de honor a los 'reds'.

"Ha sido uno de los mejores momento de mi vida, saber que somos campeones de Inglaterra, pero no hace falta que me lo esté recordando todo el tiempo. Después de eso, nos hemos preparado con toda la concentración para el Manchester City. Estaremos preparados. No concibo otra manera", señaló Jurgen Klopp en la previa del cotejo.Liverpool aseguró matemáticamente el campeonato después de que el City cayera ante el Chelsea en la pasada jornada de la Premier.

Manchester City, que logró su clasificación a la semifinal de la Copa FA, es segundo en la Premier League, con 23 puntos menos que el Liverpool. Así también cuenta con una ventaja de 8 puntos sobre Leicester, el tercero, lo que le daría el acceso a la fase de grupos de la próxima Champions League, sin embargo, arrastran una sanción por parte de UEFA que le impedirá ser parte de torneos internacionales durante dos años.

Manchester City vs. Liverpool: alineaciones probables

Manchester City: Ederson; Walker, Otamendi, Laporte, Mendy; De Bruyne, Gundogan, D. Silva; B. Silva, Sterling, Jesús.

Liverpool: Alisson; Alexander-arnold; Gómez, VAn Dijk, Robertson; Henderson, FAbinho, Wijnaldum; Salah, Mané Firmino.

Te sugerimos leer