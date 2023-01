Manchester City le hizo pasillo al Liverpool. | Fuente: Twitter

A pocos instantes del inicio del partido, Manchester City le hizo un histórico pasillo al Liverpool, club que acaba de conquistar la Premier League en 2020 por una amplia diferencia.

El plantel en pleno del Manchester City, liderado por el entrenador Pep Guardiola, formaron dos filas y aplaudieron la salida de los Jürgen Klopp y sus jugadores en el Etihad Stadium. Este buen gesto ha sido destacado en las redes sociales, ya que se reconoce la labor de los 'reds' que campeonaron tras 30 años.

Liverpool estrena su título ante el City, el cual conquistó el viernes pasado tras la derrota de los 'citizens' por 2-1 ante Chelsea en Stamford Bridge.

En la antesala, Jürgen Klopp indicó que no sabe si ha recibido un pasillo en su carrera, pero que no tiene problemas en aceptarlo. "Es un buen gesto, pero yo no lo necesito", sostuvo.

El equipo ‘red’ dirigido por Jürgen Klopp sumó 86 puntos en 31 partidos y se consagró como ganador a falta de jugarse siete jornadas del certamen inglés.

Entre sus principales figuras destacan Sadio Mané, Roberto Firmino, Allison Becker, Virgil van Dijk y Mohamed Salas, entre otros.

Manchester City y Liverpool. | Fuente: Twitter

