El cartel sobrevoló a la hora del partido entre Liverpool vs Leeds United | Fuente: EFE

Una avioneta sobrevoló el estadio de Elland Road de Leeds antes de la disputa del partido entre el Leeds United y el Liverpool con el mensaje "Di no a la Superliga".Liverpool es uno de los doce equipos fundadores de la competición y su autobús fue recibido en el estadio inglés con cánticos contra el nuevo torneo.Además, una avioneta sobrevoló el campo antes del pitido inicial con la inscripción "di no a la Superliga", en consonancia con las críticas que ha recibido el Liverpool y la competición desde su anuncio en la medianoche del domingo.En los alrededores de Anfield también proliferaron pancartas en contra de la competición, apelando a la vergüenza de la institución y con referencias a la "muerte del fútbol"

Jürgen Klopp se molestó por los carteles contra la Superliga Europea | Fuente: EFE

Klopp, enfadado con los mensajes del Leeds

Al finalizar el partido, el técnico del Liverpool, Jürgen Klopp, se mostró enfadado por los mensajes del Leeds United contra la Superliga europea y aseguró que no hace falta que les recuerden nada."No vamos a ponernos unas camisetas para calentar como las suyas", dijo Klopp en referencia al mensaje que vistieron los jugadores del Leeds, con el lema "El fútbol es para los aficionados. Gánatelo en el campo"."Si alguien cree que hace falta recordarnos que tenemos que ganarnos ir a la Champions League... es una broma. Me enfada. Se han puesto las camisetas en nuestro vestuario. Si ha sido una idea del Leeds, no hace falta que nos recuerden nada. Quizás deberían recordárselo a sí mismos", apuntó el germano en declaraciones a Sky Sports.Además del mensaje en las camisetas de entrenamiento, el Leeds puso una pancarta en una de las gradas del campo, con la misma consigna, criticando a la Superliga de la que el Liverpool es miembro fundador

