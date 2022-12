Mohamed Salah celebra tras anotar de penal durante Liverpool vs. Leeds United | Fuente: AFP | Fotógrafo: SHAUN BOTTERILL

Liverpool comenzó la defensa de su título en la Premier League con una sufrida victoria 4-3 ante un recién ascendido que levanta gran expectación, el Leeds de Marcelo Bielsa, este sábado en un Anfield sin espectadores, en una primera jornada en la que el Arsenal ganó 3-0 al Fulham.

Un espectáculo entre dos equipos sin complejos. El estreno de la élite inglesa, con el campeón de la Premier frente al ganador de la última Championship, deparó siete goles, cinco en la primera media hora.

Para ganar los Reds tuvieron que adelantarse cuatro veces; a través de Mohamed Salah (4 y 88 penal, 33) y Virgil Van Dijk (20).

Sin intimidarse por el rival y el escenario, el Leeds fue capaz de responder en las tres primeras; Jack Harrison (12), Patrick Bamford (30) y ya en la segunda parte (66) el polaco Mateusz Klich, con un remate de volea a la entrada del área.

Cuando parecía que los Reds arrancaban dejándose dos puntos en casa, un segundo penal, cometido por el debutante español Rodrigo Moreno, lo convirtió Salah, que arranca con un brillante triplete. (AFP)

ALINEACIONES CONFIRMADAS:

Liverpool: Alisson Becker; Trent Alexander-Arnold, Joe Gomez, Virgil van Dijk, Andrew Robertson; Naby Keita, Jordan Henderson, Naby Keita; Mohamed Salah, Roberto Firmino, Sadio Mané.

Leeds United: Illan Meslier; Luke Ayling, Robin Koch, Pascal Struijk, Stuart Dallas; Kalvin Phillips, Hélder Costa, Pablo Hernández, Mateusz Klich, Jack Harrison; Patrick Bamford.

PREVIA

La primera jornada de la Premier League arranca con un fin de semana que no verá ni al Manchester City ni al Manchester United, cuyos partidos han sido aplazados por su participación en Europa, pero sí un interesante duelo entre el Liverpool y el Leeds United. Los dos gigantes de Manchester descansarán este primer fin de semana de competición debido a su actuación en las competiciones europeas de la temporada pasada, donde alcanzaron las fases finales de la Liga de Campeones y la Liga Europa. Sí saltará a escena el campeón del año pasado, un Liverpool que comenzará la defensa del título contra el Leeds United de Marcelo Bielsa en Anfield. Un Anfield diferente, eso sí, puesto que no habrá público en sus gradas que entone el 'You'll Never Walk Alone'. Habrá que comprobar si esto afecta o no a un Liverpool que bajó sus enteros la campaña pasada una vez reclamado el título y que tendrá que demostrar que sigue con el hambre necesaria para competir con un Manchester City que se ha reforzado mejor y que seguramente tenga mejor fondo de armario. Jürgen Klopp ha mantenido la estructura del año pasado, ha reforzado el lateral izquierdo y volverá, un año más, a buscar la gloria con los habituales de siempre. Una estrategia parecida a la de Bielsa con el Leeds, donde el director deportivo Víctor Orta ha priorizado el bloque del año pasado, con incorporaciones importantes como la del español Rodrigo Moreno. En su primer partido en Premier League 16 años después, el Leeds intentará dar una sorpresa al campeón en su feudo.

ALINEACIONES PROBABLES:

Liverpool: Alisson Becker; Trent Alexander-Arnold, Joe Gomez, Virgil van Dijk, Andrew Robertson; Naby Keita, Fabinho, James Milner; Mohamed Salah, Roberto Firmino, Sadio Mané.

Leeds United: Illan Meslier; Luke Ayling, Robin Koch, Liam Cooper, Stuart Dallas; Kalvin Phillips, Hélder Costa, Pablo Hernández, Mateusz Klich, Jack Harrison; Patrick Bamford.

