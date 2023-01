Jurgen Klopp: 'Flamengo fue con la orden de ganar el Mundial de Clubes, a nosotros nos dijeron quédense' | Fuente: AFP

El entrenador de Liverpool, Jurgen Klopp, habló previo al encuentro entre Liverpool y Flamengo por el Mundial de Clubes y se refirió a los dos partidos que tuvieron los reds en dos días, y donde , en uno de ellos, recibió una contundente goleada por la Copa de Inglaterra ante Aston Villa.

"La situación es diferente para ellos y para nosotros. Flamengo fue enviado con la orden clara de ganar el Mundial y regresar como héroes. A nosotros nos dijeron: 'Quédense en casa y jueguen la Carabao Cup. Esa es una gran diferencia y no podemos cambiar eso", declaró Klopp en conferencia de prensa.

Además el estratega alemán dijo que no se sentirán como leyendas si derrotan al Flamengo. "En la charla previa no les diré que son leyendas si ganan. Quizá Flamengo sí. Si la gente nos ve como leyendas después, entonces genial, pero no puedo abordarlo así. Si Flamengo gana, probablemente tendrán una gran fiesta; si ganamos nosotros, jugaremos contra el Leicester City, agregó.

Liverpool vs. Flamengo chocarán en la final del Mundial de Clubes 2019. El elenco dirigido por Jürgen Klopp y el 'Mengao' se enfrentarán este sábado 21 de diciembre a las 12:30 del medio día (hora peruana) en el estadio Internacional Jalifa de Doha.

