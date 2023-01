Pep Guardiola entrenador del City. | Fuente: EFE

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, felicitó este jueves al Liverpool, campeón de la Premier League, después de caer por 2-1 ante el Chelsea y propiciar el título de los 'reds'."Enhorabuena a todos los aficionados de Liverpool, al entrenador y a los jugadores. Se lo merecen", dijo Guardiola en rueda de prensa.Los de Guardiola perdieron este jueves a manos del Chelsea, por lo que el título de la liga inglesa, el primero en treinta años, fue a parar al Liverpool donde destaca el tridente ofensivo Sadio Mané, Roberto Firmino y Mohamed Salah."Tenemos que ser más consistentes. Hace dos temporadas le sacamos 25 puntos al Liverpool y a la temporada siguiente se recuperaron. Ahora nos tenemos que recuperar nosotros", señaló el entrenador español."Podemos ver que de las últimas diez competiciones que hemos jugado hemos ganado ocho, pero no puedes ganar todo el tiempo. Tenemos que mirarlo con perspectiva, ser humildes y ver que no podemos ganar todo el tiempo. Tenemos que aprender para que esto no vuelva a pasar", añadió.

Bajo la batuta del destacado entrenador Jürgen Klopp, Liverpool se coronó campeón a falta de siete fechas del final de la Premier y sumó 86 puntos tras 31 partidos disputados.

