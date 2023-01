Sadio Mané y Jurgen Klopp. | Fuente: AFP

Sadio Mané (27 años) es uno de los futbolistas más cotizados del momento. Sin embargo, hubo un momento cuando el delantero senegalés no tenía ese status de estrella mundial, tal como sucedió en su frustrado pase al Borussia Dortmund, que en ese momento era dirigido por el alemán Jürgen Klopp, que ahora es su entrenador en Liverpool.

Klopp, en un documental de Sadio Mané llamado Made in Senegal, reconoció que no contrató a al atacante africano debido que buscaba a un delantero con experiencia y en ese momento su ahora pupilo era un joven con "pinta de rapero".

"Recuerdo la primera vez que vi a Sadio. Fue en Dortmund. Era un chico muy joven, su gorra de béisbol estaba torcida, tenía la mecha rubia que todavía lleva hoy. Parecía un rapero que estaba empezando. Y recuerdo que pensé: 'No tengo tiempo para esto'. Nuestro equipo en aquel momento no era tan malo, necesitaba alguien que pudiera aguantar no ser un titular indiscutible desde el principio, alguien a quien pudiera desarrollar", contó Klopp.

El entrenador alemán, que sacó campeón a Liverpool en la Champions League, dijo que equivocó con Mané. "Diría que suelo tener buena impresión de la gente a primera vista, pero me equivoqué. Seguí el resto de su carrera y su éxito con el RB Salzburgo. En el Southampton simplemente dominaba todo", sostuvo.

En la víspera, Mané admitió que Liverpool se quedaría sin ganar el título de la Premier League debido a la crisis sanitaria por el coronavirus.

