Jurgen Klopp expresa apoyo a Löw y a su continuidad como seleccionador | Fuente: EFE

El entrenador del Liverpool, Jürgen Klopp, expresó su apoyo a Joachim Löw, se mostró a favor de su continuidad como seleccionador alemán y criticó que se piense que en momentos de crisis "un nuevo entrenador haga las cosas automáticamente mejor"."Todo indica que la situación en la selección no es fácil. La gente tiende a creer que otro entrenador haría las cosas automáticamente mejor. No se puede olvidar que "Joggi" tuvo éxito durante muchos años", dijo en declaraciones que publica el dominical "Bild am Sonntag"."Los entrenadores no son la única razón de que en determinado momento las cosas no funcionen. Desde mi perspectiva, y creo que otros entrenadores piensan igual, hay una gran posibilidad de que Jöggi le de la vuelta a las cosas en la Eurocopa y la gane o llegue muy lejos", agregó.Las declaraciones de Klopp son significativas porque su nombre es uno de los que se ha barajado como posible sucesor de Löw desde la goleada (6-0) encajada ante España en la Liga de Naciones.La revista "Sport Bild" ha sostenido incluso que dentro de la Federación Alemana de Fútbol (DFB) hay un plan para la sucesión, aunque no de manera inmediata.Löw estaría al frente de la selección en la Eurocopa 2021 y, de llegar al menos a semifinales, también en el Mundial de catar en 2022, después del cual vence su contrato y vendría el turno de Klopp.El contrato de Klopp con el Liverpool, sin embargo, está vigente hasta 2024.(EFE)

Jürgen Klopp conversa con Trent Alexander-Arnold durante un partido del Liverpool | Fuente: EFE

